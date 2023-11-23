Издание отметило, что Украине нужен более системный подход к поставкам оружия, а не просто пожертвование партнерами запасов излишков и устаревшего оружия.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что война в Украине превратилась в "шоу", на которое устали смотреть западные союзники.

Об этом говорится в материале Financial Times. Журналисты отметили, что не смотря ни на что, поддержка Украины остается твердой среди высшего руководства США и Европы. Однако, более серьезный вопрос заключается в том, как долго смогут союзники сохранятья обязательства на высшем уровне, если война, что становится все более вероятным, станет затяжной. Еще более тревожной перспективой является возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США.

"Западным союзникам следует предпринять конкретные экономические и военные шаги, которые могли бы помочь убедить Украину в долгосрочной поддержке. Они также станут мощной демонстрацией для российского президента Владимира Путина, который, возможно, сейчас чувствует, что шансы изменились в его пользу и он сможет пережить Запад", - говорится в материале.

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ЕС должен быстро найти способ согласовать кредит для Украины на сумму 50 млрд евро, который предполагает финансирование в течение 4 лет, обеспечивая некоторую гарантию будущей западной помощи.

Журналисты отметили, что Евросоюзу следует также ускорить реализацию согласованных в прошлом месяце планов по использованию миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов.

Издание отметило, что Брюссель в настоящее время обсуждает 12-й пакет антироссикских санкций раунд санкций, включая запрет на импорт российских алмазов. Но ЕС и США должны сделать больше, чтобы перекрыть лазейки и ужесточить существующие меры, включая ключевой предел цен на нефть.

ЕС должен жестче ограничить передачу стратегических технологий, таких как микрочипы, и тратить больше средств на таможенное обеспечение на своих границах.

Относительно фронта, то союзникам Украины нужно ускорить поставки истребителей и обучение украинских пилотов, чтобы обеспечить жизненно важное прикрытие с воздуха наземным войскам. "Им нужен более системный подход к поставкам оружия, а не просто пожертвование запасов излишков и устаревшего оружия. Столицам ЕС следует мобилизовать инвестиции и уговорить производителей оружия расширить мощности, объединяя заказы и подписывая их на более длительный срок", - написало издание.

Также журналисты отметили, что лидеры ЕС должны пригласить Украину в декабре начать переговоры о членстве, несмотря на позицию Венгрии. "Как только конфликт закончится, Украина должна понять, что находится на пути к тому, чтобы стать полноценной частью "европейской семьи". А до тех пор Киеву нужна уверенность в том, что его союзники готовы предоставить помощь, необходимую для победы, или для вступления в переговоры с максимально сильной рукой", - подытожжило издание.

Помощь западных союзников

Западные партнеры помогают Украине в борьбе с российскими оккупантами. Однако, если в начале войны поддержка была более активной, то сейчас она снизила свои темпы. В последнее время на выделение военной помощи уходит все больше месяцев.

Однако, одной из хороших новостей стало то, что правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8 млрд евро.

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