В случае одобрения парламентом, увеличение помощи поднимет оборонные расходы Германии до 2,1% от целевого показателя ВВП.

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца в принципе согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8 миллиардов евро (8,5 миллиардов долларов).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на политический источник в Берлине. "В случае одобрения парламентом, где партии Шольца имеют большинство, повышение поднимет оборонные расходы Германии до 2,1% от целевого показателя валового внутреннего продукта, что превышает 2%, обещанные всеми членами Организации Североатлантического договора", - говорится в материале,

По информации источника, "законодатели от социал-демократов Шольца, Свободных демократов и Партии зеленых договорились об увеличении количества переговоров по предлагаемому федеральному бюджету на 2024 год перед официальным заседанием бюджетного комитета Бундестага – или нижней палаты парламента – в четверг, 16 ноября".

Видео дня

Представитель Министерства обороны Германии заявил, что комитет Бундестага еще не завершил переговоры, и отказался от дальнейших комментариев.

Немецкая газета Bild am Sonntag также сообщила, что комитет должен утвердить дополнительные 4 миллиарда евро.

"Удвоение военных расходов — это правильно и важно", — цитирует оно члена парламента Андреаса Шварца, который отвечает за военный бюджет СДПГ.

"Этим шагом мы подтвердим наше обещание Украине предоставить необходимые средства. Тот факт, что мы также сможем выполнить наши обязательства перед НАТО, является большим успехом... коалиции", - сказал он.

Германия и военная помощь Украине

11 ноября 2023 года Bild писал о том, что Германия удваивает военную помощь Украине. Министерство финансов Германии решило увеличить военный бюджет.

Изначально Минфин ФРГ заложил в военный бюджет лишь 4 млрд евро на военную помощь Киеву. Поскольку все средства уже зарезервированы под обещанные проекты, на новые оставалось лишь порядка 120 млн евро, отмечает СМИ.

В связи с этим глава Минобороны Германии Борис Писториус потребовал выделить дополнительные 5 млрд евро в ходе текущих бюджетных переговоров.

Бундестаг частично согласился с этим требованием и решил увеличить военный бюджет на 4 млрд евро. За соответствующие правки бюджетный комитет Бундестага намерен проголосовать на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: