Президент заявил, что Украина рассматривает возможность вернуть Крым только дипломатическим путем.

Украина не будет юридически признавать какую-либо часть своей оккупированной территории российской. Тем не менее Крым не будет возвращаться военным путем.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Мы не можем юридически признать какую-либо оккупированную территорию Украины российской. Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы это не признаем, мы это не принимаем", - заявил он.

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Также Зеленский поделился с журналистами, что Украина рассматривает возможность вернуть Крым только дипломатическим путем.

"Я уже говорил о том, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем потерять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибли ради того, чтобы Крым вернулся. Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский ранее говорил журналистам о том, что Украина будет продолжать воевать и без поддержки США. Несмотря на это, он считает, что Россия может победить в случае прекращения военной помощи от Вашингтона:

"Если они сократят финансирование, я думаю, мы проиграем... У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы одержать победу. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить".

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что россияне расстреляли двух украинских военнопленных в Донецкой области. Помимо этого проверяется информация об убийстве еще трех защитников.

Кроме того, посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов оценил разрешение США на удары вглубь РФ. Он подчеркнул, что этому примеру стоит последовать и другим странам мира.

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