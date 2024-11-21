Отмечается, что последние уступки Байдена в рамках помощи Украине считаются "слишком незначительными и запоздалыми".

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на изданного президентом США Дональда Трампа, чтобы быстро положить конец развязанной Россией войне, пишет The Telegraph.

Издание предполагает, что причиной этого может быть подход администрации пока еще действующего президента США Джо Байдена в поддержке Украины.

"Почти каждое объявление о военной помощи США, от танков до истребителей и ракет большой дальности, следовало за длительными периодами колебаний Вашингтона", - говорится в статье.

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Отмечается, что последние уступки Байдена по предоставлению Украине разрешения на использование ракет ATACMS и передаче противопехотных мин считаются "слишком незначительными и слишком запоздалыми".

"Хотя это оружие считается украинцами невероятно полезным, есть ощущение, что все это немного поздновато. Россия уже несколько месяцев продвигается по восточной Украине. Владимир Путин также накопил силы, включая северокорейские войска, которые, как он надеется, смогут вернуть земли, захваченные Украиной в Курской области РФ... Ситуация для украинцев неидеальна. Это объясняет скрытое разочарование между Киевом и его самым значительным военным покровителем, которое грозит выплеснуться наружу", - пишет The Telegraph.

При этом напоминается, что Трамп неоднократно заявлял, что он закончит войну до вступления в должность, не представляя ничего, что напоминало бы план действий.

"Однако Зеленский принял эту риторику, возможно, в отчаянии, несмотря на предположения Трампа о том, что он может сократить помощь США Украине после своей инаугурации или, что еще хуже, навязать Киеву мирное соглашение, которое заставит его уступить России участки земли и отказаться от своих мечтаний о членстве в НАТО", - добавили в издании.

Война в Украине должна закончиться - заявления Зеленского и Трампа

Напомним, как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что при Дональде Трампе война в Украине закончится быстрее.

Сам же Трамп заявлял, что войну в Украине "надо прекратить" как можно быстрее. По словам республиканца, его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее скорого завершения.

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