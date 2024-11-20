По мнению эксперта, это лишь путь к новым проблемам и возможным войнам.

Предложение о нейтралитете Украины, которое активно продвигает президент России Владимир Путин, не остановит его агрессии и не принесет мира Европе. Об этом в материале для Atlantic Council пишет научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белесков.

После возможного возвращения Дональда Трампа к власти и новых обсуждений о возможности переговоров о прекращении войны, Путин снова заговорил о необходимости нейтралитета Украины. Это требование не является новым: Кремль уже с начала полномасштабного вторжения выдвигал его как одно из ключевых условий мирных переговоров, считая нейтральный статус Украины основой для стабильных отношений между двумя странами.

Однако, навязывание Украине нейтралитета - это не решение конфликта, а путь к новым проблемам и возможным войнам. Украина уже имела негативный опыт нейтралитета в прошлом, когда во время правления Виктора Януковича страна приняла статус внеблокового государства, но это не помешало России начать вторжение в 2014 году. Кремль продолжал пытаться влиять на Украину через экономическую интеграцию в Евразийский экономический союз, и после поражения этого плана начал военные действия.

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Навязывание нейтралитета Украине сейчас будет лишь очередным этапом в стратегических планах России, которые не имеют ничего общего с вопросами безопасности. Путин по-прежнему считает, что независимость Украины является исторической ошибкой и стремится ликвидировать украинскую государственность, а не обеспечить ее нейтралитет. Это подтверждается многочисленными заявлениями Кремля и политикой, которую Россия ведет на оккупированных территориях Украины, в частности террористической русификацией.

Даже если нейтралитет выглядит как компромисс для достижения мира, это лишь временно остановит конфликт, ведь Россия продолжит свою экспансионистскую политику, не имея никаких намерений прекращать агрессию. Предложение о замораживании стремлений Украины в НАТО, которое обсуждается в некоторых международных кругах, может дать лишь краткосрочное облегчение, но оно не решает основной проблемы: Россия не успокоится, пока не достигнет своих геополитических целей в отношении Украины.

Мир наступит лишь тогда, когда Россия вынуждена будет признать суверенитет Украины как независимого государства и ее право на самостоятельный выбор союзов безопасности. Это включает право Украины быть частью демократического мира без давления со стороны России. Если переговоры начнутся в ближайшие месяцы, безопасность Украины должна быть главным приоритетом. Достижение этого не только обеспечит безопасность Украины, но и стабильность для всей Европы, ведь пока Украина не будет в безопасности, угроза российского империализма будет продолжать нависать над континентом.

Поэтому попытки навязать Украине нейтралитет не имеют никакого смысла, кроме как оставить страну беззащитной и на милость России, подчеркивает Беленков. Эксперт добавил, что признание права Украины на независимость и ее право на выбор своих союзов - вот настоящая основа для будущего мира в Европе.

Мирные перспективы Украины

Как писал УНИАН, победа Трампа поставила Украину перед ядерным выбором. По мнению политического аналитика Кейси Мишеля, если теперь США сократят помощь и не примут Украину в НАТО, у Киева останется только один способ избежать геноцида собственного народа - получить ядерное оружие.

Между тем издание The Guardian предполагает, что на предстоящих мирных переговорах, которые пройдут при посредничестве Трампа, Россия, вероятно, потребует от Украины значительных уступок. В частности это может быть требование передать города Херсон и Запорожье, провозгласить нейтральный статус и даже выплатить репарации за разрушения, которые сама же Россия вызвала на Донбассе.

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