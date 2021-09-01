Лидеры государств подписали в Белом доме несколько документов и заключили важные договоренности.

Президенты Украины и США во время встречи в Белом доме договорились провести в октябре в Киеве заседание по кибердиалогу для содействия двустороннему сотрудничеству в области кибербезопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

Отмечается, что Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку соглашения об исследовании, разработке, испытаниях и оценке, которое обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений.

Читайте такжеЗеленский договорился с Байденом по энергетике и климату"США приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании сектора обороны и оборонной промышленности, в том числе принятие новой стратегии оборонной промышленности. Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформирования служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений.

В документе также говорится, что Украина и США на уровне руководства отдают приоритет вопросам кибербезопасности.

В октябре правительства стран планируют провести в Киеве четвертое заседание двустороннего украинско-американского кибердиалога для содействия двустороннему сотрудничеству в области кибербезопасности, обмена информацией и поддержки США в развитии украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом секторе Украины.

Кроме того, Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании, который обеспечивает более эффективный обмен информацией о космических объектах, обнаруженных спутниками и наземными датчиками, для повышения безопасности полетов в космосе.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.

На второй день, кроме Байдена, у него запланированы встречи с представителями крупного американского бизнеса.

Автор: Антонина Доломанжи