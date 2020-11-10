  Фукс показал фото Кернеса из больницы 

Бизнесмен Павел Фукс опубликовал фото харьковского городского головы Геннадия Кернеса из берлинской клиники Шарите.

Соответствующую публикацию он сделал в Telegram.

«Геннадий Адольфович передает привет из Шарите», - подписал фото Фукс.

На снимке Кернес на больничной койке рядом с пасынком Родионом Гайсинским «передает привет всем, кто его потерял».

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Автор: Олег Давыгора