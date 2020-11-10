На снимке Кернес на больничной койке рядом с пасынком Родионом Гайсинским.

Бизнесмен Павел Фукс опубликовал фото харьковского городского головы Геннадия Кернеса из берлинской клиники Шарите.

Соответствующую публикацию он сделал в Telegram.

«Геннадий Адольфович передает привет из Шарите», - подписал фото Фукс.

На снимке Кернес на больничной койке рядом с пасынком Родионом Гайсинским «передает привет всем, кто его потерял».

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"Исчезновение" Кернеса: что было раньше

4 ноября Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов.

С 17 сентября этого года Кернес находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Немецкие врачи спасают его от тяжелой формы COVID-19 и его последствий.

На фоне таинственности, которой окружено состояние здоровья Кернеса, регулярно появляются слухи о его смерти.

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что Кернес должен вернуться к сессии вновь избранного горсовета, которую необходимо провести до 20 декабря.

Накануне в харьковской полиции заявили, что открыли уголовное производство по факту исчезновения Кернеса, но почти сразу его закрыли, а информацию об этом удалили из соцсетей.

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Автор: Олег Давыгора