Во фракции поддерживают внесение в повестку дня этого проекта постановления, а также инициативы о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мер.

Во фракции "Слуга народа" еще будут определяться, как голосовать за проект постановления о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Читайте такжеВерховную Раду впервые временно возглавит женщина (распоряжение)

"Поддерживаем внесение в повестку дня постановлений по информированию заблаговременного (информирование граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий - УНИАН), № 4320... Об отзыве решения или пересмотре карантина выходного дня. То есть, мы поддерживаем, чтобы они завтра были в зале, ну а дальше фракция будет еще сегодня определяться, как мы будем по этим постановлениям голосовать",- сказал он.

Говоря о запланированном на завтра вызове чиновников в парламент, Корниенко выразил мнение, что необходимо сделать акцент на выполнении принятого Верховной Радой 20 октября постановления о "мерах по ковиду, о "горячей линии" и так далее". "Чтобы мы понимали, как идет продвижение: почти месяц прошел, уже какие-то результаты должны быть", - сказал Корниенко.

Законопроект об отмене карантина выходного дня

16 ноября, во время Согласительного совета заместитель председателя парламента Елена Кондратюк сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о рекомендации правительства отменить карантин выходного дня - проект постановления о решении Кабинета Министров от 11 ноября № 1100 по усилению противоэпидемических мероприятий (№ 4381).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская