Адаптивный карантин может вступить в силу 22 февраля.

В среду, 17 февраля, Кабмин рассматривает возвращение к адаптивному карантину. По предварительной информации, его планируют продлить еще на два месяца.

Онлайн-трансляция заседания правительства стартовала в 13:00.

По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана, карантин продлят до мая и введут адаптивный карантин с 4 зонами - "зеленой", "желтой", "красно" и "оранжевой".Читайте такжеВ Украине открывается форум, посвященный борьбе с COVID-19 и открытию границ

Так, как заявлял ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, "желтая" зона предусматривает ограничения, которые действуют сейчас.

Ограничения "красной" зоны - это ограничения, которые были введены во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если два из пяти определенных показателей держаться три дня подряд.

Речь идет о таких показателях:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

количество госпитализаций - более 60 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

количество ПЦР-тестов за 7 дней - не менее 300 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев среди протестированных - более 20%.

Ляшко отмечал, если в течение пяти дней будет держаться только один показатель, то регион переходит в "оранжевую" зону.

"Зеленая" зона, по словам Ляшко, будет вводиться в случае достижения двух показателей: уровень заболеваемости ОРЗ не менее чем в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев не превышает 5%.Читайте такжеУкраина может вернуться к адаптивному карантину

Какой карантин действует сегодня в Украине?

С 25 января Украина перешла в "оранжевую" зону карантина, которая была до локдауна. Эти ограничения действуют до 28 февраля.

Что запрещено на сегодня:

находиться в общественных местах без защитных масок;

проводить плановые госпитализации в больницах;

работать спортзалам, если в них находится более чем один человек на 20 м2;

перевозить в общественном транспорте стоячих пассажиров;

разрешено проводить массовые культурные, образовательные и профессиональные мероприятия с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 5 м2 на человека;

залы в кинотеатрах и других культурных заведениях должны быть заполнены не более чем на 50%.

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Автор: Ольга Робейко