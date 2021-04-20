Youtube пока не ответил на обращение Украины о закрытии "каналов Медведчука".

Украина дважды официально обращалась к Youtube, чтобы заблокировать там телеканалы, которые связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком - 112, NewsOne и ZIK.

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Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что от видеохостинга ответ украинская сторона пока не получила.

Ткаченко отметил, что Украина не один раз обращалась к Youtube, чтобы заблокировать трансляции этих каналов.

"Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку. Ответа пока не было", - сообщил Ткаченко.

Санкции Украины против Медведчука

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенных против него санкциях.

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Автор: Тарас Сидоржевский