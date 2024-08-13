Сейчас главная задача "Резерв+" - превратить приложение в цифровой аналог ТЦК, сообщили в министерстве.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы пользователи могли самостоятельно сформировать себе направление на ВВК в приложении "Резерв+", сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сейчас есть необходимость сделать обновление прохождения ВВК для ограниченно годных. И чтобы не было большой нагрузки на ТЦК и СП, мы сформируем это направление в электронном виде. Также, в работе автоматическая отсрочка для многодетных семей и студентов дневного обучения. Мы хотим дать возможность обновления данных в случае ошибки или изменения. В будущем хотим дать возможность человеку стать на учет. И все меньше и меньше людям придется с бумажками идти в ТЦК и стоять в очередях", - пояснила Черногоренко.

Она также добавила, что сейчас главная задача "Резерв+" - превратить приложение в цифровой аналог ТЦК. Чтобы приложение предоставляло всю необходимую информацию и имело все необходимые инструменты для военнообязанных.

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"В частности - это добровольно мобилизоваться или заключить контракт. Команда уже подготовила, как будет выглядеть этот процесс в приложении. Мы сейчас работаем с технической командой разработки, чтобы процесс реализовать. И очень скоро в несколько кликов можно будет посмотреть вакансии, которые есть в ВСУ. И получить возможность откликнуться на эту вакансию, мобилизоваться или заключить контракт. Это будет добровольная опция", - отметила заместитель министра.

Кроме того, Черногоренко прокомментировала возможность отправки повесток через приложение "Резерв+".

"Сейчас нет никакого основания, чтобы начинать эту работу. Нет законодательной основы. Мы не ведем эту работу. Как только будет принято соответствующее законодательство и будут соответствующие поручения Правительства, министра обороны, мы сможем взять это в работу и прокомментировать. Сейчас нет никаких оснований для того, чтобы это делать".

Мобилизация в Украине: другие важные новости

В Волынской области военнообязанным начали присылать повестки по почте. Так, резервистам и военнообязанным направляются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом на адрес, который указало лицо в территориальном центре или же по последнему месту регистрации"

Между тем нардеп Роман Костенко заявил, что в Украине должны изменить призывной возраст. В частности, он считает нужным установить его на уровне 20-50 лет. По его мнению, именно в таком возрасте военнообязанные могут выполнять боевые задачи.

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