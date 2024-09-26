Также в пакет помощи войдет одна батарея ПВО "Patriot".

В новом пакете помощи от США на сумму почти $8 млрд, среди прочего будут присутствовать крылатые авиабомбы JSOW.

Об этом стало известно из заявления президента США Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого Дома. "Чтобы усилить возможности Украины для нанесения дальнобойных ударов, я решил предоставить боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)", - говорится в заявлении.

Также Байден заявил, что поручил Минобороны США предоставить все деньги, которые остались в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности, до конца его срока пребывания в должности - а именно, до конца 2024 года. В частности, на эту сумму Украине будет передана дополнительная батарея ПВО "Patriot" и боеприпасы к ней, БПЛА, боеприпасы класса "воздух-земля". Кроме того, часть денег пойдет на обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

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"Чтобы развить способность ВВС Украины, я поручил Министерству обороны расширить обучение украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году", - отметил Байден.

Помощь от США: что известно

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью 7,9 миллиарда долларов. Кроме того, Вашингтон ввел против России новые санкции, которые должны ограничить ее способность финансировать войну.

Незадолго до этого стало известно, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $375 млрд. В частности, в пакет вошли и боеприпасы класса "воздух-земля".