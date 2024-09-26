США предоставят Украине пакет военной помощи на почти 8 миллиардов долларов

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью 7,9 миллиарда долларов, а также ввели новые санкции против России.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенные Штаты, за то, что удалось найти способ выделить остаток помощи по безопасности Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США", - написал он.
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