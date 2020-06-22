Зеленский внес в парламент законопроект об изменении деятельности Верховного суда и судейского управления

Президент определил законопроект как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент Украины законопроект, которым предусмотрены изменения относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления.

В парламенте его зарегистрировали под номером 3711.

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Проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления" определен президентом как неотложный.

В настоящее время на сайте Верховной Рады текст законопроекта отсутствует.

Как сообщал ранее УНИАН, парламент принял в первом чтении законопроект "О народовластие через всеукраинский референдум". Не получим ли мы вместо голоса народа - голос толпы. Грандиозный скандал по этому поводу уже подняли оппозиционные фракции, назвав президентский документ прямой угрозой для украинского государства.

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