Зеленский внес в парламент законопроект об изменении деятельности Верховного суда и судейского управления
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент Украины законопроект, которым предусмотрены изменения относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления.
В парламенте его зарегистрировали под номером 3711.
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Проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления" определен президентом как неотложный.
В настоящее время на сайте Верховной Рады текст законопроекта отсутствует.
Как сообщал ранее УНИАН, парламент принял в первом чтении законопроект "О народовластие через всеукраинский референдум". Не получим ли мы вместо голоса народа - голос толпы. Грандиозный скандал по этому поводу уже подняли оппозиционные фракции, назвав президентский документ прямой угрозой для украинского государства.
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