Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бельгийских депутатов за это решение.

Палата представителей Бельгии (нижняя палата федерального парламента) признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере. "Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - отметил он.

Зеленский поблагодарил Бельгию за это решение.

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Признание Голодомора геноцидом украинского народа

Руководство Украины призвало парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Согласно выводам ученых, жертвами Голодомора 1932-1933 годов стали от 4 до 10 млн украинцев.

8 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым признала Голодомор геноцидом украинского народа.

По состоянию на начало февраля, Голодомор признали геноцидом парламенты 19 государств, а также Европарламент.

Геноцидную природу Голодомора признали Римско-католическая церковь и Константинопольская православная церковь.

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