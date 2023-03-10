Палата представителей Бельгии (нижняя палата федерального парламента) признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере. "Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - отметил он.
Зеленский поблагодарил Бельгию за это решение.
Признание Голодомора геноцидом украинского народа
Руководство Украины призвало парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Согласно выводам ученых, жертвами Голодомора 1932-1933 годов стали от 4 до 10 млн украинцев.
8 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым признала Голодомор геноцидом украинского народа.
По состоянию на начало февраля, Голодомор признали геноцидом парламенты 19 государств, а также Европарламент.
Геноцидную природу Голодомора признали Римско-католическая церковь и Константинопольская православная церковь.