Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно.

Сенат Чехии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно.

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Как сообщалось, в апреле 2022 года Палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата чешского парламента) единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа.

По разным оценкам, в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли от 3,9 млн до 10 млн украинцев.

Признание Голодомора геноцидом украинского народа

Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признали геноцидом украинского народа 23 государства. 25 ноября 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия признает сталинский Голодомор геноцидом украинского народа.

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом. Также это сделал румынский парламент.

В октябре 2022 года российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора в Мариуполе, назвав его символом "дезинформации на государственном уровне".

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