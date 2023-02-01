Президент Владимир Зеленский поблагодарил парламент Болгарии за это решение и солидарность с народом Украины.

Болгария признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в Twitter Зеленского, который выразил слова благодарности за решение и солидарность с народом Украины. "Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", - написал президент Украины.

Как пишет издание БТА, Национальное собрание 134 голосами поддержало соответствующее решение, против – 26 депутатов, воздержавшихся не было.

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Решением также объявлено каждую последнюю субботу ноября Днем чествования и памяти жертв голодоморов в Украине.

Признание Голодомора геноцидом украинцев

Власти Украины призвали парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.

По данным ученых, речь идет о 3,5 млн жертв в период 1921-1923 годов, 10,5 млн украинцев – в 1932-1933 годах и 1,5 млн – в 1946-1947 годах.

8 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", которым Голодомор признан геноцидом украинского народа.

23 ноября 2022 года депутаты обеих палат румынского парламента признали Голодомор геноцидом украинского народа.

24 ноября такое же решение приняла Верхняя палата парламента Ирландии.

Европейский парламент также признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Такое же решение поддержали в Чехии и Германии.

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