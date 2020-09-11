Компетентные органы должны разобраться в правдивости информации, которую озвучил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону.
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24", передает Гордон.
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По мнению Корниенко, в интервью Богдана было много разных предположений и допусков.
Корниенко также добавил, что после отношений Украины и России в последние 6-7 лет "чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать "сотрудничает с Российской Федерацией".
"Там [в интервью Богдана Гордону] много было разных фантазий, предположений и допусков. Были ли там факты, надо, действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало очень высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать "сотрудничает с Российской Федерацией", – заявил Корниенко.
Интервью Богдана
- 9 сентября в эфир вышло только одно интервью с Андреем Богданом 0 Дмитрия Гордона. Тогда экс-глава ОПУ рассказал журналисту, в частности, о его отношениях с Зеленским и гневно вспоминал действующего руководителя офиса Андрея Ермака, обвинив того в сотрудничестве на российскую разведку.
- Утром 10 сентября Богдан заявил, что из-за угроз после интервью был вынужден перейти украинско-румынскую границу.
Что известно об Андрее Богдане
- Андрей Богдан был назначен главой президентской администрации 21 мая 2019 года. Впоследствии учреждение переименовали в Офис президента.
- Свое политическое сотрудничество с Владимиром Зеленским Андрей Богдан начал как его юридический советник в предвыборной кампании. В одном из интервью заявлял, что именно он уговорил Владимира Зеленского идти в президенты.
- 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя ОПУ.
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