Некоторые украинцы могут прибыть на Запад как частные лица.

Украинское государство 20 января на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять только посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТСН.

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Он отметил, что это единственный человек из Украины, который получил официальное приглашение. Относительно остальных украинцев, которые просят Министерство посодействовать в путешествии на торжество, то они будут присутствовать исключительно как частные лица.

Кроме того, инаугурационный комитет проинформировал нотой все иностранные дипломатические представительства в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится.

Инаугурация Байдена

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: Андрей Василюк