Народные депутаты обсудили с военнослужащими, в частности, главные проблемы в зоне проведения ООС.

Сегодня лидер партии "За будущее" Игорь Палица – с рабочим визитом в Донецкой области.

Вместе с руководителем Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, председателем областной ячейки партии «За будущее» Дмитрием Лубинцем он посетил штаб Операции объединенных сил и пообщался с офицерами и солдатами.

Во встрече приняли участие полковник Евгений Коваленко, генерал-майор Владимир Кидонь, генерал-лейтенант Владимир Кравченко, подполковник Евгений Рыжов.

Народные депутаты обсудили с военнослужащими главные проблемы в зоне проведения ООС, узнали о нуждах подразделений и поделились своим видением решения ситуации на Донбассе.

Как прокомментировал Игорь Палица, благодаря этой встрече появилось четкое понимание, как можно защитить военных в парламенте, в частности, что касается бюджета.

"Я еще раз убедился, что без сильной армии нет никакого будущего. Тот, кто рассказывает, что на армию не надо давать денег, точно не тот, кто любит Украину. Армия будет защищать нас в мирное время, тяжелое время, не дай Бог, и в военное время. И чем сильнее будет армия, чем более защищенными будут военные – от простого солдата до генерала – тем спокойнее будут спать наши семьи. Мы будем делать все для того, чтобы помочь в решении вопросов. Чтобы наша армия стала самой сильной", - заверил Игорь Палица.

Также в этот день Игорь Палица примет участие в региональном форуме сторонников партии «За будущее» в Краматорске.

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Автор: УНИАН