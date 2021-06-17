Встреча президентов Российской Федерации и США хорошо прошла для Москвы. Вашингтон от саммита Джо Байдена и Владимира Путина ничего не получил.
Об этом заявил 45-й президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
По его словам, США дали России возможности, но сами ничего не получили. При этом он указал, что для Вашингтона было очень важно остановить реализацию проекта "Северный поток - 2", но этого не произошло.
"Я думаю, это был хороший день для России", - подчеркнул политик.
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Кроме того, он считает, что отношения между РФ и США могли быть невероятными, потому что у каждой из сторон есть то, что нужно другой.
"Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - заявил Трамп.
Встреча Байдена и Путина в Женеве
- Российский президент Владимир Путин первым выступил по поводу результатов встречи с американским главой Джо Байденом в Женеве. По его словам, тема Украины "подробно не затрагивалась" и отметил, что тема вступления Киева в НАТО "затрагивалась мазком", потому там "нечего обсуждать".
- При этом он обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".
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- Также он пожаловался, что на Западе называют российскую политику "непредсказуемой", тогда как США сами ведут себя непредсказуемо.
- Помимо этого, стороны договорились вернуть своих послов.
- Кроме того, Путин отличился странным заявлением по поводу ареста Алексея Навального. По словам президента РФ, оппозиционер якобы специально вернулся в Россию после лечения в Германии, чтобы его арестовали.
- В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что передал российскому главе во время встречи в Женеве нерушимую приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом он уверен, что Путин не хочет новой холодной войны с США.
- Кроме того, американский лидер заявил, что Москве грозят "разрушительные последствия", если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в колонии. Также он отметил, что поведение Путина еще может измениться под влиянием мира и следующие месяцы станут "испытанием".
- Помимо этого, Байден и Путин обменялись подарками. Так, президенту РФ преподнесли хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы, а американскому лидеру - письменный набор "Москва" с хохломской росписью.
- Также стороны договорились запустить двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности.
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