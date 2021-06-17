Дональд Трамп считает, что США ничего не получили.

Встреча президентов Российской Федерации и США хорошо прошла для Москвы. Вашингтон от саммита Джо Байдена и Владимира Путина ничего не получил.

Об этом заявил 45-й президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, США дали России возможности, но сами ничего не получили. При этом он указал, что для Вашингтона было очень важно остановить реализацию проекта "Северный поток - 2", но этого не произошло.

"Я думаю, это был хороший день для России", - подчеркнул политик.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция переговоров в Женеве

Кроме того, он считает, что отношения между РФ и США могли быть невероятными, потому что у каждой из сторон есть то, что нужно другой.

"Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - заявил Трамп.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

Российский президент Владимир Путин первым выступил по поводу результатов встречи с американским главой Джо Байденом в Женеве. По его словам, тема Украины "подробно не затрагивалась" и отметил, что тема вступления Киева в НАТО "затрагивалась мазком", потому там "нечего обсуждать".

При этом он обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".

Читайте такжеПутин заявил, что Байден "позвонил и объяснился" после заявления об "убийце"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева