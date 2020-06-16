Холодницкий заявил, что до сих пор не знает, какие нарушения нашли в его деятельности у генпрокурора Венедиктовой

Холодницкий соглашается, что действительно в адрес антикоррупционных органов раздается много критики. В то же время он надеется увидеть приговоры по делам топ-коррупции, которые вела антикоррупционная прокуратура.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ему до сих пор не дали ознакомиться с материалами служебного расследования в отношении его деятельности, которое инициировала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом Холодницкий заявил в эфире программы "Свобода слова".

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"Мы помним "видосик" генерального прокурора, которая всем недовольна, которая сама назначает служебные расследования и сам их завершает. Выводы тех "вопиющих нарушений", о которых было объявлено, почему-то засекречены по состоянию на сегодня. Хоть я, как тот по кому проводилось служебное расследование до сих пор не могу получить вывод расследования: в чем именно те нарушения", - рассказал руководитель САП.

Холодницкий соглашается, что действительно в адрес антикоррупционных органов раздается много критики. В то же время он надеется увидеть приговоры по делам топ-коррупции, которые вела антикоррупционная прокуратура.

Как сообщал ранее УНИАН, 29 мая нардеп Гео Лерос опубликовал информацию о том, что Венедиктова начала "копать" под Холодницкого. Впоследствии стало известно, что генпрокурор инициировал еще одно служебное расследование в отношении руководителя САП.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что служебные расследования относительно руководителя САП Назара Холодницкого подтвердили ряд нарушений в его работе.

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