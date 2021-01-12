9 декабря неустановленные лица мэрии сделали представление от имени главы города Кернеса об избрании секретарем Игоря Терехова.

В Харькове начали расследование подделки подписи покойного мэра Геннадия Кернеса, которую использовали для избрания секретаря Харьковского горсовета.

Об этом в Facebook написала депутат Алина Мустафаева, опубликовав ответ прокуратуры на ее обращение.

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Так, 9 декабря неустановленные лица мэрии сделали представление от имени главы города Кернеса об избрании секретарем Игоря Терехова. По данным следствия, из-за состояния здоровья Кернес не мог этого сделать сам.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Его похоронили 23 декабря.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, выполняющий его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

На днях секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов анонсировал передачу в Верховную Раду обращения с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы.

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Автор: Денис Прядко