Шкарлет является подполковником запаса.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет прокомментировал свое "боевое" фото в военной форме.

На вопрос журналистов о фотографии министра в форме, которая наделала много шума в сети, он отметил, что не выставлял эту фотографию.

"Вообще не имею привычки выставлять свои фото. В первый же день войны я хотел записаться в тероборону, но получил другой приказ относительно определенного протокола во время военных действий", - отметил Шкарлет.

"И как только у меня появилась возможность вернуться к жизни, в котором я могу участвовать в определенных мероприятиях охраны своего государства, я записался в это добровольное формирование. Поэтому если троллите меня относительно того, что я изъявил желание участвовать в защите государства и что я записался в ряды добровольного формирования территориальной обороны, то говорю же, "диванные войска" потерь не понесли", - отметил министр.

Напомним, в Минобразования рассказали, когда школьникам вернут средства за отмененное пробное ВНО.

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