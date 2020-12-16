Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Верховная Рада решила, что ее решения будут публиковаться в газете "Голос Украины".

Читайте такжеРада приняла госбюджет-2021

Как передает корреспондент УНИАН, за закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно опубликования решений Верховной Рады Украины» (регистрационный номер 4334) проголосовали 246 народных депутатов.

Им предусмотрено, что решения ВРУ будут публиковаться в газете "Голос Украины". В ныне действующем законе предусматривалось, что они еще могут публиковаться также в "Ведомостях Верховной Рады" и других парламентских изданиях.

Согласно закону, подписанные президентом законы публикуются в газете "Голос Украины" и размещаются на официальном сайте Верховной Рады. Такая публикация законов и других актов парламента является официальной.

Предполагается, что принятый сегодня закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк