Глава Минобороны Британии поблагодарил Словакию за поддержку Киева.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к странам, которые остаются в стороне от войны в Украине. Он предупредил, что с такой позицией президент РФ Владимир Путин "съест" всех.

Об этом сообщает SkyNews

Британский политик отреагировал на поддержку Словакией украинской стороны в войне против России. При этом Уоллес высказал предостережение странам, которые не принимают чью-либо сторону.

"Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он, в конце концов, съест забор, а затем съест вас", – подытожил Уоллес.

Как ранее сообщал УНИАН, Словакия готова обсуждать передачу Украине 11 многоцелевых истребителей МиГ-29 после того, как они будут сняты с эксплуатации, и вместо них воздушное пространство будут патрулировать Польша и Чехия.

Министр обороны страны Ярослав Надь указал, что Словакия недостаточно большая, чтобы в одностороннем порядке подарить Киеву МиГи, поэтому необходимы союзники и предложения насчет замены самолетов или предоставления денег

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