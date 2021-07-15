Решение об отставке было "абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось", заявил замминистра.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.

Такое заявление од сделал в эфире канала "Украина 24".

При этом он добавил, что решение об отставке было "абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось".

Отставка Авакова: что известно

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

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Президент Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за назначение Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

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Автор: Дмитрий Захаров