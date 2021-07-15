Он отметил, что в парламенте ожидали присутствия Авакова.

Первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявляет, что это выбор Арсена Авакова - не появиться сегодня в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о его увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Он отметил: "Мы ожидали. Это его выбор. Он может такой выбор делать. Я думаю, что он зрелый политик и будет дальше свою политическую карьеру выстраивать”.

Как известно, сегодня Аваков отсутствовал в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о его увольнении.

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13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за назначение Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

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Автор: Надя Пришляк