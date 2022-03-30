В Лондоне подчеркнули, что хотят сделать все, чтобы помочь в любой возможный способ закончить войну в Украине и обеспечить вывод российских войск.

Постоянный представитель Великобритании в ООН заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины, если Киев об этом попросит.

Об этом заявила представитель Британии в ООН Барбара Вудворд.

Представительница Британии отвечала на вопрос, сможет ли Лондон выступить гарантом безопасности Украины.

По ее словам, британские власти оказывают Киеву значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Общая сумма, потраченная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Борис Джонсон и Владимир Зеленский почти ежедневно проводят телефонные разговоры.

"И то, что мы хотим сделать, это помочь в любой возможный способ, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство попросит нас об этом - да", - сказала она.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно, чтобы спровоцировать отмену британских санкций.

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