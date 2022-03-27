Президент Украины подчеркнул, что это должен быть серьезный договор, а не очередная бумажка вроде Будапештского меморандума.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности и внеблоковый статус.

Об этом глава государства сказал в интервью российским СМИ.

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну", - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что это должен быть серьезный договор, а не очередная бумажка вроде Будапештского меморандума.

"Поэтому этот пункт - пункт гарантий безопасности для Украины. А так как они говорят, что это гарантии и для них, он понятен мне. И его обсуждают. Он глубоко проработан, но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум. Нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что Украина может принять решение о нейтральном статусе на референдуме, поскольку соответствующие изменения в Конституцию заняли бы минимум год.

"Обязательно должен быть референдум в Украине. Почему? Потому что у нас есть закон про референдумы. Гарантии безопасности предполагают нейтральный статус, а это изменения конституционные. Это две сессии. Референдум - шаг быстрее, чем Конституцию изменить. Поэтому референдум - потому что только народ может принять решение, что будет такой статус и такие гаранты. Референдум произойдет в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституции будут происходить минимум год, согласно нашему действующему законодательству. Минимум год", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по словам члена украинской делегации и главы фракции "СН" Давида Арахамия, Украина и Россия договорились провести в Турции трехдневный раунд переговоров. Он состоится в течение 28-30 марта.

Напомним, четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся еще 14 марта. Позиция агрессора смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил. Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ о прекращении войны могут длиться несколько недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала "более адекватной".

Стоит отметить, что переговоры между Украиной и Россией проходят каждый день на уровне экспертных групп.

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