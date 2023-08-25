У Украины и Словении есть общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости, подчеркнул Зеленский.

Словения присоединилась к декларации об определении обязательств для предоставления гарантий безопасности для Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Благодарен правительству Словении и лично премьер-министру Роберту Голобу за присоединение к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины. У наших стран общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", - сообщил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины - это надо знать

12 июля 2023 года лидеры стран "Большой семерки" (G7, Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) в рамках Вильнюсского саммита НАТО согласовали декларацию безопасности поддержки Украины.

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Таким образом, страны G7 начали процесс переговоров с Украиной об определении долгосрочных обязательств по безопасности для нее.

К декларации могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

Сейчас к декларации присоединились более двух десятков стран. Среди них Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Болгария, Греция, Косово, Латвия, Литва, Северная Македония, Эстония, Люксембург и Черногория.

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