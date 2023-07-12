Украинский президент уточнил, что верит партнерам, несмотря на то, что не знает, все ли лидеры стран были откровенны с ним.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украину пригласят в НАТО сразу после завершения войны.

"В конце мы получили большой позитив и объединение, лидеры поддержали Украину. Получили недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО", - заявил он на брифинге по результатам саммита НАТО в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН, президент уверен, что, судя по поддержке лидеров и выступлений каждого из них на заседании Украина-НАТО, речь идет о мощной поддержке от трех десятков государств.

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"Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация по безопасности будет стабилизирована. А это говорит о том, что как только закончится война, Украину пригласят в НАТО и Украина точно станет членом Союза. Я сегодня никакого другого мнения не слышал", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главное в этой ситуации, что Украина и партнеры одинаково понимают условия, когда и каким образом Украина будет в НАТО.

"Все зависит от безопасности. Есть однозначность в том, что Украина будет в НАТО. Никто не будет торговать членством в НАТО с кем-либо. Это будет реальное политическое решение, основанное на ситуации безопасности в Украине. Я не знаю, все ли откровенны со мной до конца... но мы верим партнерам...", - добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что Украина получила и мощные оборонные подтверждения, а также "логическую точку" в сегодняшней встрече - декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

По его мнению, важным моментом в этой декларации является то, что речь идет именно о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО.

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Одобренные гарантии безопасности включают в себя поставки оружия, поддержку в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и предоставлять техническую и финансовую помощь.

Также декларацией предусмотрены меры на случай новой агрессии, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Декларация является рамочным документом, а впоследствии Украина будет заключать двусторонние соглашения по безопасности с отдельными странами-гарантами. Кроме того, документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 приобщиться к гарантиям безопасности. Эти гарантии безопасности будут действовать до вступления Украины в НАТО.

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