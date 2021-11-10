Также он призывает "выйти на связь" иностранных членов Конкурсной комиссии по избранию состава ВККСУ, чтобы начать работу комиссии.

Этический совет при Высшем совете правосудия и конкурсная комиссия по формированию состава Высшей квалификационной комиссии судей должны начать свою работу в сжатые сроки.

Об этом заявил в своем обращении к Этическому совету при Высшем совете правосудия председатель Совета судей Богдан Монич.

"Обращаюсь к новоизбранным членам Этического совета, рекомендованным международными и иностранными организациями, а также к руководителям международных и иностранных организаций, которые внесли список рекомендованных кандидатов в Этический совет, с предложением безотлагательно предоставить необходимые контактные данные на адрес Государственной судебной администрации Украины и Совета судей Украины, а также публично высказаться относительно дат проведения организационного и следующих заседаний Этического совета", - сказано в обращении.

Также он настаивает на скорейшем разблокировании работы Конкурсной комиссии для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей.

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"17 сентября 2021 года исполняющий обязанности председателя Высшего совета правосудия издал приказ о назначении первого состава Конкурсной комиссии для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В течение 53 дней с момента создания конкурсной комиссии последняя не смогла собраться по крайней мере на организационное заседание из-за неявки ее членов, избранных по квоте международных партнеров. Последняя такая попытка состоялась 25 октября 2021 года.

В связи с этим, обращаюсь к членам Конкурсной комиссии, избранным по квоте международных партнеров, а также к руководителям международных и иностранных организаций, которые внесли список рекомендованных кандидатов, с предложением безотлагательно предоставить необходимые контактные данные в Совет судей Украины и секретариат Высшего совета правосудия, ведь по своему статусу комиссия является вспомогательным органом Высшего совета правосудия, а ее организационное и материально-техническое обеспечение деятельности осуществляет Секретариат Высшего совета правосудия", - подчеркнул он.

"Еще раз подчеркиваю, что работа Этического совета и Конкурсной комиссии должна начаться без лишних проволочек в тесной коммуникации всех их членов", - заключает в своем обращении председатель Совета судей.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада поддержала создание Этического совета и службы инспекторов Высшего совета правосудия, приняв президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068).

Этический совет должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Члены совета будут оценивать добропорядочность всех кандидатов в ВСП независимо от субъекта назначения, то есть судей, адвокатов, прокуроров и тому подобное.

Ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов будут преобладать и считаться решающим именно голоса международных экспертов.

Первый состав Этического совета формируется из 3 человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и 3 лиц, предложенных международными и иностранными организациями.

10 сентября международные партнеры Украины предложили своих экспертов в состав этического совета при Высшем совете правосудия и Отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей.

8 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд о признании неконституционным закона о реформировании Высшего совета правосудия.

23 октября Совет судей Украины определил кандидатов на должность члена Этического совета по своей квоте.

Автор: Дмитрий Хилюк