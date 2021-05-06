В частности, в ЕС рассчитывают, что заключение будет фундаментом для создания процедуры отбора Высшей квалификационной комиссии судей, реформирования Высшего совета судей и принятия нового закона о Национальном антикоррупционном бюро.

В Европейском Союзе сообщили об ожиданиях в связи с обнародованием заключения Венецианской комиссии по законопроекту №5068 об избрании (назначении) на должности членов Высшего совета правосудия.

Об этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас сообщил в Twitter.

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"Надо надеяться, что это очень важное заключение откроет путь для создания процедуры отбора Высшей квалификационной комиссии судей (законопроект 3711-д), а также определит направление текущих дискуссий по реформированию Высшего совета судей и относительно нового закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины", - заявил Маасикас.

Посол ЕС отметил, что особенно важным моментом в заключении Венецианской комиссии является участие международных экспертов в органах по избранию членов ВСП.

Что предшествовало

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рассмотрела законопроект №5068 об избрании (назначении) на должности членов Высшего совета правосудия, представленный президентом Украины.

Венецианская комиссия выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия и одобрила создание Этического совета, в состав которого должны войти три действующих судьи или судьи в отставке, назначенные Советом судей, а также три члена, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в течение не менее трех лет в вопросах борьбы с коррупцией. Этический совет будет осуществлять предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверять на добропорядочность действующий состав органа.

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Автор: Виталий Саенко