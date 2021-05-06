В Европейском Союзе сообщили об ожиданиях в связи с обнародованием заключения Венецианской комиссии по законопроекту №5068 об избрании (назначении) на должности членов Высшего совета правосудия.
Об этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас сообщил в Twitter.
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"Надо надеяться, что это очень важное заключение откроет путь для создания процедуры отбора Высшей квалификационной комиссии судей (законопроект 3711-д), а также определит направление текущих дискуссий по реформированию Высшего совета судей и относительно нового закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины", - заявил Маасикас.
Посол ЕС отметил, что особенно важным моментом в заключении Венецианской комиссии является участие международных экспертов в органах по избранию членов ВСП.
Что предшествовало
- Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рассмотрела законопроект №5068 об избрании (назначении) на должности членов Высшего совета правосудия, представленный президентом Украины.
- Венецианская комиссия выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия и одобрила создание Этического совета, в состав которого должны войти три действующих судьи или судьи в отставке, назначенные Советом судей, а также три члена, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в течение не менее трех лет в вопросах борьбы с коррупцией. Этический совет будет осуществлять предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверять на добропорядочность действующий состав органа.
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