Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему Зеленский выдвинул такую инициативу.

Так называемая "Юлина тысяча" была пиар-акцией, а инициатива президента Владимира Зеленского по выплате 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19 – это необходимость.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Владимир Фесенко.

"Многие вспоминают "Юлину тысячу". Да, она запомнилась. Но есть принципиальная разница между "Юлиной тысячей" и "тысячей Зеленского". Не буду говорить, что тогда и сейчас это разная тысяча по покупательной способности. Но тогда это был просто замечательный имиджевый прием со стороны Юлии Тимошенко. И он очень сильно сработал тогда на повышение ее популярности. Сейчас же эта идея направлена на совсем другие цели – не на популярность Зеленского, а на популяризацию вакцинации", - считает политолог.

По его словам, есть и другой важный момент, почему Зеленский выдвинул такую инициативу. "Было много призывов к этому. Об этом писали в социальных сетях, вспоминали европейский опыт, американцев, различные формы материального стимулирования к вакцинации. Единственное, что нужно понимать – у нас ограниченный ресурс. Поэтому я думаю, что Зеленский и его команда прислушались к этим советам, что надо людей как-то стимулировать. Я даже знаю, что некоторые бизнесмены платили деньги своим работниками, чтобы они охотнее вакцинировались", - сказал Фесенко.

Также он отметил, что на сегодняшний день главное – правильно реализовать эту идею, чтобы она работала, чтобы не возникло эффекта, что пообещали и не сделали. "Мой совет нынешней власти – хорошо организовать процесс выплаты. Пока это только идея, выраженная в абстрактных формах. Теперь главное, как это будет организовано. Мы этого не знаем", - отметил политолог.

"Тысяча от Зеленского"

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тыс. грн.

"Юлина тысяча"

В 2007 году на внеочередных парламентских выборах Юлия Тимошенко подняла вопрос возврата денег вкладчикам "Ощадбанка" СССР, пообещав решить проблему за два года. В 2008 году правительство Тимошенко направило на выплаты 6,4 млрд грн. Согласно постановлению Кабмина от 09.01.2008 г. № 1, вкладчики могли получить по 1 тыс. грн, наследники вкладчиков, застрахованных лиц и страхователей — по 500 грн. В 2008 году для получения компенсации в реестре вкладчиков зарегистрировались 12,8 млн граждан, компенсации получили 6,4 млн человек. В следующем году выплат было осуществлено лишь на 250 млн грн.

Автор: Дмитрий Хилюк