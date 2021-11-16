Тысячу гривен вакцинированные украинцы смогут потратить на услуги и товары из конкретного перечня.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров раскрыл детали выплат вакцинированным, рассказав, что эти деньги нельзя будет потратить на водку и сигареты.

Как он сообщил в комментарии УНИАН, сейчас техническая сторона этого процесса еще разрабатывается.

"Единственное, что это не будут живые деньги. Это будет какой-то сертификат или депозит, или ваучер, или что-то такое. То есть его нельзя будет потратить на водку и сигареты. Будет список услуг и товаров, на которые можно будет потратить эту тысячу гривен. Это услуги и товары в сфере культуры: билеты, театр, кино, концерты, книги, путешествия, музеи и прочее... Там будет больший перечень услуг, но концептуально - это услуги и бизнесы, которые пострадали от карантинных ограничений", - рассказал Никифоров.

Относительно сроков, за которые этот процесс будет разработан и воплощен, пресс-секретарь президент посоветовал ориентироваться на вчерашнее видеообращение главы государства и отметил, что "это пока вся имеющаяся информация."

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"Понятно, что механизм как-то будет отличаться, как именно - пока не могу сказать, для тех, у кого есть "Дія" и у кого нет "Дії", но это сейчас еще прорабатывается", - добавил он.

Никифоров подчеркнул, что средства, которые получат вакцинированные граждане, некорректно называть тысячей гривен за вакцинацию.

"Это все же масштабная программа поддержки бизнеса, которая будет происходить так опосредованно через потребителей и клиентов. Таким образом мы поощряем и вакцинироваться людей, и помогаем бизнесу", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, получившие две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Глава государства анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой граждане, привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины, могут получить по тысяче гривен через приложение "Дія".

Он отметил, что эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т. п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

"Ну а для того, чтобы легче было дышать бизнесу и гражданам, пострадавшим от COVID, государство продолжает как имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд новых инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других. А именно - креативный, спортивный и транспортный секторы экономики", - сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идет о новой программе поддержки соответствующих секторов экономики, которая стартует 19 декабря.

"До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн. И столько же - в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" пока есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины, в частности пожилым людям, о чем вскоре сообщим", - сказал президент.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи