Речь идет о данных со спутников.

Евросоюз утвердил соглашение с Украиной, которое позволит делиться с официальным Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Действие соглашения изначально рассчитано на год и может быть продлено, сообщили источники.

О данном решении уже проинформированы послы ЕС, добавило агентство.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз мобилизует свои ресурсы, чтобы помочь Украине получать и анализировать геопространственные данные. Имелось ввиду, что ЕС передаст Украине данные космической разведки о перемещениях российских войск. Боррель отметил, что Евросоюз попросил свой спутниковый центр в Мадриде предоставить Украине разведданные о передвижениях российских войск.

4 марта Жозеп Боррель заявил, что Россия демонстрирует отвратительное лицо войны, которая ведется варварским способом. Он сказал, что вскоре будет начата миссия с целью оценки нарушений прав человека, которые происходят на украинской территории.

Он добавил, что Украине предоставляется вооружение для самозащиты земли, прав и государства.