Высокий представитель ЕС заявляет, что в Украине происходит война Путина, и Путин должен ее остановить.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель подчеркивает, что Россия демонстрирует отвратительное лицо войны, которая ведется варварским способом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном перед Чрезвычайным заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Мы сегодня видим отвратительное лицо войны, которое возникает на наших границах. И русские бомбардируют, обстреливают все: больницы, дома, школы. Много жертв среди гражданских. Это варварский способ ведения войны", - заявил Боррель.

Он сказал, что вскоре будет начата миссия с целью оценки нарушений прав человека, которые происходят на украинской территории.

"Это война Путина и Путин должен остановить эту войну. Мы остаемся объединенными для того, чтобы просить остановки этой войны, остановить и избежать убийства невинных людей", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что Украине предоставляется вооружение для самозащиты земли, прав и государства.

Также оказывается помощь беженцам из Украины. "Уже 1 миллион человек перешагнули через наши границы, и не очень радостно, что еще больше придет. Мы применяем санкции, которые действительно повлияют на российскую экономику, стоимость ее валюты будет иметь огромные последствия", - заявил Боррель.

Он призывает Россию прекратить нарушать права людей.

Война против Украины: