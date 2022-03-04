Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель подчеркивает, что Россия демонстрирует отвратительное лицо войны, которая ведется варварским способом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном перед Чрезвычайным заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.
"Мы сегодня видим отвратительное лицо войны, которое возникает на наших границах. И русские бомбардируют, обстреливают все: больницы, дома, школы. Много жертв среди гражданских. Это варварский способ ведения войны", - заявил Боррель.
Он сказал, что вскоре будет начата миссия с целью оценки нарушений прав человека, которые происходят на украинской территории.
"Это война Путина и Путин должен остановить эту войну. Мы остаемся объединенными для того, чтобы просить остановки этой войны, остановить и избежать убийства невинных людей", - подчеркнул Боррель.
Высокий представитель ЕС добавил, что Украине предоставляется вооружение для самозащиты земли, прав и государства.
Также оказывается помощь беженцам из Украины. "Уже 1 миллион человек перешагнули через наши границы, и не очень радостно, что еще больше придет. Мы применяем санкции, которые действительно повлияют на российскую экономику, стоимость ее валюты будет иметь огромные последствия", - заявил Боррель.
Он призывает Россию прекратить нарушать права людей.
Война против Украины:
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