ЕС и более 30 стран приняли декларацию о поддержке восстановления Украины: что это значит

Союзники помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению.

В Нью-Йорке состоялась встреча Украины и ее союзников. Более 30 стран и ЕС приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

Как пишет ОП, во время этого выступили президент Владимир Зеленский и лидеры США, ЕС, Великобритании, Италии и Канады.

"Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий для ускорения поддержки украинских военных", - заявил президент США Джо Байден.

Видео дня

По его словам, союзники помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению. Кроме того, на восстановление страны будут работать доходы от замороженных российских активов.

Зеленский убежден, что это совместное обязательство будет способствовать восстановлению нашей страны. Документ предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров и эта поддержка должна стать ощутимой уже в этом году.

"Это свидетельствует о нашем общем взгляде на жизнь - мы защищаем людей, и мы обеспечиваем людям возможность жить. И абсолютно оправдано, что те, кто помогает нам выстоять сейчас, первыми - вместе с Украиной - получат пользу от масштабного восстановления", - подчеркнул глава государства.

Главные пункты декларации:

всестороннее содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС;

координация поддержки через Украинскую платформу доноров;

предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ, часть из которых направят на оборону.

Подписанты обязались обеспечить, чтобы Россия не смогла достичь своих целей, а Украина после окончания войны имела устойчивую к кремлевским угрозам экономику.

Зеленский в США - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник Зеленский провел переговоры с главами некоторых государств, пытаясь укрепить поддержку Киева. В частности, он представил союзникам план победы Украины в войне против РФ.

Как пишет The Wall Street Journal, Белый дом обеспокоен тем, что документ не имеет всеобъемлющей стратегии и является "чуть больше, чем перепакованной просьбой" о предоставлении большего количества оружия и снятия ограничений на ракеты дальнего радиуса действия.

Несмотря на это, на фоне визита Зеленского, США объявили о пакете помощи Украине на $375 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: