Она раскрыла планы на жизнь после завершения войны.

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на новый срок после завершения войны в стране.

В подкасте The Economist ее спросили о будущем Украины после войны и планах на будущее ее собственной семьи. "Наша семья воссоединится. Будем все время жить вместе с мужем и детьми. После этого возьмем отпуск и поедем куда-нибудь, не знаю, все равно куда, но только вместе. Где-то на месяц", - сказала она.

Зеленская отметила, что уже после этого они будут решать, что делать дальше. "Потому что я не хочу, чтобы он был президентом на следующий срок. Или на два следующих срока. Это невозможно. Возможно, нам придется найти что-то новое. И это будет креативная идея", - добавила первая леди.

Видео дня

Выборы в Украине: последние новости

Как сообщил УНИАН, все политические силы, представленные в Верховной Раде, пришли к согласию, что выборы в Украине будут проводить только после завершения военного положения.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что в марте следующего года президентских выборов не будет. Он отметил, что сейчас общество должно быть сосредоточено на защите страны, а не на спорах.

Летом президент говорил, что будет баллотироваться во второй раз, если выборы пройдут во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: