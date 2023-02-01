Экс-министра подозревают в подписании убыточных для государства соглашений, которые были в пользу компаний одного из олигархов.

Экс-министру энергетики Игорю Насалику сообщили о подозрении в служебной халатности и нанесении 1,5 млрд грн убытков госбюджету.

Такую информацию предоставили УНИАН источники в правоохранительных органах.

Экс-министра подозревают в подписании убыточных для государства соглашений, которые были в пользу компаний одного из олигархов.

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Дело Насалика:

Игорь Насалик был министром энергетики и угольной промышленности Украины с апреля 2016 до августа 2019 года.

В июле 2019 года НАБУ сообщило Насалику о подозрении по факту декларирования недостоверной информации.

Отмечалось, что в 2014 году он получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица, однако не указал эту информацию в ежегодных декларациях.

Верховный суд Украины 10 апреля 2019 признал незаконным решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основе которого было начато уголовное производство, а результаты проверки декларации отменил.

В ноябре 2020 г. дело против Насалика было закрыто из-за решения Конституционного суда об отмене статьи, предусматривавшей ответственность за недостоверное декларирование.

30 ноября 2020 года Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации.

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