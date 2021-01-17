Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в прямом эфире канала «НАШ» заявил, что знает четыре языка. Но на безобидную просьбу ведущей попрощаться со зрителями на французском ответил категорическим отказом.
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"Конечно, я знаю английский, знаю немецкий, испанский и французский. Я знаю еще несколько, ну там итальянский, например..." - сообщил экс-министр.
Тогда ведущая, призналась, что ей нравится французский язык - "язык любви". Она попросила Климкина попрощаться со студией и пожелать зрителям хорошего дня на французском, но дипломат отказался.
«Нет, ну слушайте, у нас же канал «НАШ»… Нет, давайте все-таки, спокойно…», - объяснился Климкин.
Просьба ведущей сказать что-нибудь на испанском также осталась без ответа.
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