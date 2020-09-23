По словам главы МИД, этот вопрос гораздо шире, чем только относительно украинских венгров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает реальными шансы на принятие в Украине закона, который бы урегулировал ситуацию с двойным гражданством в стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде по результатам переговоров.

В ответ на вопрос о том, насколько реальным является принятие в украинском парламенте закона о двойном гражданстве, Кулеба сказал:

"Для нас этот вопрос гораздо шире, чем только в части украинских венгров. Я понимаю, что вас тревожит именно венгерский вопрос, но он гораздо шире. Ответ на ваш вопрос таков: реальные шансы есть».

Двойное гражданство в Украине: позиция МИД

В июне Кулеба в эфире программы «Право на власть» заявил, что в Украине нужно найти сбалансированное решение вопроса о возможности введения двойного гражданства.

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии, есть определенные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение, потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", - отметил Кулеба.

В то же время он отметил, что двойное гражданство недопустимо для государственных служащих и представителей власти. Также министр подчеркнул, что никакой речи о нем не может быть с государством-агрессором.

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Автор: Константин Гончаров