Также там признались, что не изучали видео с камеры полицейского.

В ГБР утверждают, что по делу ДТП с участием нардепа Александра Трухина полицейский не давал им те показания, которые обнародовали журналисты.

Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований.

"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Кстати, подчеркнем, что следователи ДБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам", - говорится в заявлении.

При этом в ГБР отметили, что граждане также не предоставили фото или видео с места ДТП.

"Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", - отмечено в заявлении.

В то же время в ГБР сообщили, что видео с боди-камеры полицейского, который давал интервью, будет приобщено к делу, как и видео с камер других патрульных, которые были на месте происшествия.

"Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано, и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", - заверили в ГБР.

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ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев. В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь навеселе, спровоцировал ДТП. В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек. Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян.

Издание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения. На видео Трухин просит инспектора разрешить ему" тихонько уйти", обещая потом"отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

Сегодня, 2 февраля, в МВД сообщили, что народный депутат является специальным субъектом уголовного производства и производства, в которых он может фигурировать как подозреваемый, относящихся к подследственности Государственного бюро расследований.

Позже спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что Трухина исключили из партии. В свою очередь офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения народным депутатом Трухиным взятки правоохранителям.

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