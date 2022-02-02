Положинский отреагировал на инцидент с участием Трухина.

Известный украинский певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский оригинально отреагировал на скандал с нардепом Александром Трухиным, который пытался дать взятку патрульным после вероятного совершения ДТП.

На своей странице в Facebook музыкант опубликовал короткое стихотворение, а в комментариях к сообщению уточнил, что оно касается именно инцидента с депутатом.

Вот, что написал Положинский:

Давай я тихесенько до лісу піду,

Пізніше із Денисом розмову проведу.

А тих 150 собі можеш забрать

І я знайдуся потім, тож не нада іспалнять.

Также в комментариях Положинскому написали, что "последнюю строчку он додумал". "Каюсь", - ответил певец.

Скандал с Трухиным: что известно

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев. В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь навеселе, спровоцировал ДТП. В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек. Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян.

Издание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения. На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

Сегодня, 2 февраля, в МВД сообщили, что народный депутат является специальным субъектом уголовного производства, и производства, в которых он может фигурировать как подозреваемый, относятся к подследственности Государственного бюро расследований. Впоследствии Трухина исключили из партии "Слуга народа", а по факту предложения взятки против него открыли уголовное производство.