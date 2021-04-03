На данный момент из-за микротрещины на упаковке с неиспользованными бюллетенями пересчитывают голоса на УИК 260028 в с. Монастырчаны.

Подсчет голосов на довыборах в Раду на Прикарпатье продолжается уже неделю. В селе Манява голову УИК забрала скорая - у одного из кандидатов "исчезло" 45 голосов.

Как сообщил 3 апреля на своей странице в Facebook кандидат в депутаты на довыборах в Раду от Ивано-Франковской области Александр Шевченко, на УИК № 260025 (с. Манява) происходят фальсификации. Он также обнародовал видео "пропажу" голосов, сообщает ТСН.uа.

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"Ночью голову Манявской УИК забрали медики скорой. Власть не гнушается ничем, чтобы выиграть эти выборы. Вот вам доказательство. Предоставляю видео с УИК № 260025, где четко видно и задокументировано членами комиссии 150 голосов за Александра Шевченко. А уже следующее видео - прямой эфир с ОИК. Шевченко – 105. Где справедливость и правда?",- написал Шевченко.

Он также добавил, что "аналогичные кражи происходят и с документациями других участков".

"Напомню, что уже на четырех участках таким образом в помещении ОИК было похищено из избирательной документации более 300 бюллетеней за Александра Шевченко. Этого достаточно, чтобы фальсифицировать выборы в пользу провластного кандидата Василия Вирастюка", - отметил Шевченко.

В "ОПОРЕ" сообщили, что окружная избирательная комиссия №87 признала недействительным голосование на избирательном участке №260025 (С. Манява) из-за разногласий в количестве бюллетеней.

"Так, голосование признано недействительным по предложению члена комиссии от "Слуги народа", который указал на несоответствие 25 заявлений для голосования по месту пребывания требованиям законодательства: не написаны собственноручно, отсутствуют медицинские справки о состоянии здоровья избирателей. Кроме того, по его словам, 5 контрольных талонов не содержат подписи избирателей. Кроме того, на этом участке ОИК обнаружила расхождение в голосах за Александра Шевченко. В протоколе было указано 150 голосов, при подсчете выявлено 105", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта 2021 года в двух округах - №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область) состоялись промежуточные выборы народных депутатов.

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Автор: Иван Бойко