Маск не получит должность в администрации Трампа, - CNN

Бизнесмен избегает этого, ведь тогда возникнут проблемы относительно его роли в компаниях, которые он возглавляет.

Миллиардер, основатель Tesla и Space X Илон Маск, скорее всего, не получит должность в будущей администрации Дональда Трампа, хотя его влияние на избранного президента США растет, пишет CNN со ссылкой на информированные источники.

Маску публично предлагали возглавить комиссию по эффективности для сокращения расходов в федеральном правительстве. Однако один из собеседников рассказал каналу, что вряд ли он вообще захочет занять должность в правительстве ввиду того, как это повлияет на его роль в возглавляемых им компаниях.

Вероятно, Маска назначат в один из так называемых комитетов "голубой ленты", которые готовят рекомендации правительству США по спорным вопросам. В таком случае он сможет избежать требований, которые выдвигают обычным чиновникам, в частности, о продаже активов или передаче их в слепой траст, чтобы избежать конфликта интересов.

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Источники отмечают, что Маск имеет большое влияние на Трампа. Его видели на курорте в Палм-Бич почти каждый день после победы Трампа. В некоторые вечера он ужинал с ним во внутреннем дворике, а в воскресенье проводил время с семьей на поле для гольфа.

Кроме того, Маск присутствовал в комнате, когда несколько мировых лидеров звонили Трампу с приветствием, а также участвовал в принятии кадровых решений.Трамп "очарован" Маском, говорит один из источников.

Илон Маск в предвыборной кампании Дональда Трампа

Как сообщал УНИАН, американский миллиардер Илон Маск отреагировал мемом на победу Трампа на выборах президента США. Бизнесмен опубликовал мем, на котором тащит свои вещи в Овальный кабинет Белого дома.

Как написал Маск в соцсети, "народ Америки дал Дональду Трампу кристально чистый мандат на изменения сегодня вечером".

Известная американская политическая обозревательница Кара Свишер заявила, что избранный президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что в течение своей избирательной кампании с пиететом высказывался о миллиардере Илоне Маске, в конце концов не захочет делиться властью с бизнесменом.

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