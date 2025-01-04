Избранный президент США больше, чем Джо Байден, готов давить на российскую экономику.

План российского правителя Владимира Путина "пережить" президента США Джо Байдена и истощенный Запад натолкнулся на неприятный сюрприз - избранный глава Белого дома Дональд Трамп окружил себя проукраинскими "сторонниками жесткой линии". Об этом пишет экономический обозреватель Daily Telegraph Амбруаз Эванс-Притчард.

По его мнению, Трамп больше, чем Джо Байден, готов давить на российскую экономику, "если это то, что нужно, чтобы заставить Кремль принять мир на условиях "Америка прежде всего".

Автор отмечает, что новое настроение если не оптимизма, но по крайней мере облегчения царит в Киеве. В то же время европейские дипломаты также начинают рассуждать, что второе президентство Трампа, вероятно, не будет "таким плохим результатом" - по крайней мере, когда речь идет об отношениях с Россией.

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"Теперь совершенно ясно, что Трамп не собирается бросать Украину под автобус", - сказал профессор Алан Райли, региональный эксперт Atlantic Council.

Автор указывает, что советники Трампа убедили его, что прекращение поддержки США Украины было бы гораздо хуже, чем унижение Байдена в Афганистане, а также что "первая линия обороны против Китая лежит на Донбассе".

"Я не думаю, что президент Трамп хочет, чтобы его обвиняли в том, что он отдал Украину Путину. Этого не произойдет", - отметил Леон Панетта, бывший министр обороны США и директор ЦРУ.

В свою очередь Райли считает, что "контролируемая конфронтация" с Кремлем эффективно работает на Трампа:

"Он ненавидит, когда его считают пуделем Путина. Он может сделать большое дело, обвинив Байдена в некомпетентности, и наконец предоставит Украине необходимое оружие. Его бы обожали и называли бы его именем площади в Киеве".

Обозреватель считает, что "новая доктрина Трампа 2.0" - это "мир через силу" по принципу доктрины Рейгана 1980-х годов, которая сводилась к стратегии обескровливания советского режима, пока у него не закончатся деньги.

"Первоочередная задача - заставить Путина сесть за стол переговоров. Сейчас у него нет стимула это делать. Он думает, что победит. Самый простой способ сделать это без какой-либо эскалации, которая ставит нас под угрозу ядерного обмена, - масштабные санкции", - говорит Роберт О'Брайен, бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности.

Он советует Трампу расширить санкции в отношении поставок нефти и газа, а также наложить дополнительные ограничения на китайские и индийские компании, которые способствуют России.

Почти аналогичного мнения придерживается будущий государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, главный вопрос сейчас заключается в том, кто будет иметь рычаги влияния на переговоры:

"Это будет Путин или это будет Украина? Я хочу, чтобы Украина имела как можно больше рычагов влияния".

В свою очередь будущий советник президента по вопросам национальной безопасности Майк Волц считает, что длительная война на истощение против значительно большей силы обрекает Украину на поражение.

"Я считаю, что в интересах Америки остановить Путина холодно. Прежде всего, вы вводите реальные энергетические санкции против России. Вы заполняете мировые рынки и снижаете цены на нефть. Его (Путина - УНИАН) экономика и его военная машина очень быстро истощатся", - отметил Волц.

Дональд Трамп - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Трампом после его инаугурации. Новоизбранный глава Белого дома ждет один из первых визитов именно главы украинского государства после вступления в должность.

Также в своем новогоднем обращении Зеленский отметил, что Трамп поможет Украине победить РФ. Глава государства не сомневается в том, что новый президент США сможет принести мир в Украину и положить конец российской агрессии.

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