Новоизбранный президент США ждет один из первых визитов именно президента Украины после своей инаугурации.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом вскоре после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом глава государства сказал в эфире марафона "Единые новости".

"Безусловно, приоритет у президента Трампа - его внутренние вопросы. Это понятно из его избирательной кампании и из его ежедневных месседжей. Что касается международного трека - это будет Украина и Средний Восток. Да. Отдельные их отношения с Тихоокеанским регионом. Безопасность там. Китай, Корея и тому подобное. Это также понятно", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства вспомнил о своем телефонном разговоре с Трампом:

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"Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили - он сказал мне, что одним из первых визитов я буду ожидать именно вас. Он мне это сказал. Потому что он сказал: для меня приоритет - закончить войну и я буду это делать. Поэтому, я думаю, да - после инаугурации будет у нас встреча. Я думаю, мы начнем работать, уже понимая весь план".

Президент Украины добавил, что хотел бы, чтобы план и соответствующие шаги, которые будет предлагать Трамп, совпадали с видением Украины.

"А по-другому не может быть. Мы - Украина. Это наша независимость. Это наша земля и наше будущее. И я думаю, что у него будут контакты с российской стороной. Это также понятно. Потому что они, я думаю, будут изучать много разных деталей кто на что готов. Я думаю, что это будет такой первый период. И от этого мы будем строить следующие шаги", - подчеркнул Зеленский.

Как сказал глава государства, следующие шаги должны привести к, во-первых, прекращению горячей стадии войны. Он считает, что окончание горячей стадии войны - это важный шаг вперед для восстановления общества и жизни.

По словам президента, дальше уже в рамках дипломатического пути "надо видеть, как что закончится".

"Для нас важно - справедливый мир. Мы не хотим ничего терять. Но как оно будет, я сейчас не могу сказать, потому что зависит многое от партнеров", - подытожил Зеленский.

Зеленский и Трамп - последние новости

Как сообщал УНИАН, Зеленский считает, что Трамп может остановить Путина, ведь он действительно хочет закончить войну. По его словам, он уже провел несколько разговоров с избранным президентом США.

По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым". Президент Украины хочет, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего Российской Федерации.

Также в своем новогоднем обращении Зеленский отметил, что Трамп поможет Украине победить РФ. Глава государства не сомневается в том, что новый президент США сможет принести мир в Украину и положить конец российской агрессии.

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