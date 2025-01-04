Задачей новой администрации будет принуждение Путина к переговорам.

Пока избранный президент США Дональд Трамп готовится к вступлению в должность, Украина изо всех сил пытается его "очаровать" и показать ему, что сделка с Россией обойдется Америке дорого в долгосрочной перспективе.

Как пишет The Times, по закону, известному как Акт Логана, будущие администрации не могут вести политику с иностранными партнерами. Однако среди украинских чиновников бытует мнение, что команда Трампа все еще находится в процессе обсуждения своей стратегии, и Украина делает все возможное, чтобы повлиять на этот процесс.

Так, уже несколько недель доверенные лица президента Владимира Зеленского отправляются уговаривать окружение Дональда Трампа в Вашингтоне. При этом некоторые инициативы оказались довольно неожиданными, отмечает издание. В частности, председатель комитета по иностранным делам Рады Александр Мережко выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.

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По мнению Мережко, Трамп — "прагматик, а не догматик", и его можно привлечь на сторону Украины, если убедить его в том, что сделка с Путиным в конечном итоге обойдется США дороже в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Зеленский предложил США совместные инвестиции в разработку природных ресурсов Украины в рамках своего плана победы.

"Однако Россия до сих пор не показывает никаких признаков того, что готова обсуждать какие-либо мирные соглашения, кроме тех, которые предполагают полную капитуляцию Украины. Задача новой администрации состоит не только в том, чтобы стать посредником в заключении перемирия, но и в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - пишет The Times.

В то же время российская экономика выглядит все более проблемной, и стимул, созданный резким ростом военного производства, ослабевает. Учитывая это, санкции США могут послужить мотивацией, необходимой для того, чтобы заставить Россию всерьез приступить к переговорам, говорит бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Дональд Трамп и Украина

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский считает, что Трамп может остановить Путина, ведь он действительно хочет закончить войну. По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым". Президент Украины хочет, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего Российской Федерации.

Также Зеленский заявил, что может встретиться с Дональдом Трампом вскоре после его инаугурации.

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